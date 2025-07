L'ex Prefetto di Torino: "Tifo Napoli. Quando andai via mi fecero uno scherzo sulla Juve..."

Claudio Palomba, ex Prefetto di Napoli e Torino, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Io tifoso del Napoli? Sì, per fortuna in Italia qualcosa sta cambiando a nostro favore e la dimostrazione è che abbiamo vinto due scudetti in tre anni.

Quando andai via da Torino mi fecero uno scherzo, mi regalarono la maglia della Juventus. Il presidente Cirio cacciò la maglia firmata, numero 10, Palomba, della Juve. Io avrei dovuto indossarla quando sarei entrato alla Prefettura di Napoli, io mi rifiutai, non avrei mai potuto accettare. Io tifoso del Napoli? Dovevo fare una scelta tra fare il calciatore ed il Prefetto, poi decisero i miei genitori”.