L'ex Roma Fazio ricorda: "Convinzione e tifosi, così eliminammo il Barcellona"

Come si elimina il Barcellona? A consigliare il Napoli, in un'intervista concessa a Il Mattino, è stato Federico Fazio, che con la sua Roma inflisse una dolorosissima eliminazione dalla Champions ai blaugrana nel 2018: "La verità è che noi ci credevamo fin dal momento in cui è finita la partita di Barcellona - ha ricordato l'argentino -. Eravamo sicuri di poterla ribaltare nella gara di ritorno". A detta del centrale della Salernitana, sarà importante segnare subito un gol, per "poi affidarsi alla spinta dei tifosi che possono essere un fattore importante. Il Napoli dovrà avere lo stesso approccio del primo tempo dell'andata a Barcellona: dal primo minuto sono andati a cercare di segnare con personalità".