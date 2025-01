L'ex Roma Konsel: "Meret portiere completo, ma è discontinuo. Preferisco Svilar"

Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda su Radio Capri, è intervenuto l’ex portiere della Roma Michael Konsel: “Sono contento perché con Ranieri hanno ripreso a vincere, Svilar ha una buona sicurezza e una buona qualità. Ha già dimostrato abbastanza. Conte mi è piaciuto sempre, anche quando ha allenato altre squadre. Meret? Fare giudizi da lontano è sempre difficile, anche lui è un portiere abbastanza completo anche se qualche volta è stato discontinuo“.

Sulla scuola italiana dei portieri: “Anche quando giocavo io i portieri italiani erano fortissimi, secondo me c’è qualcosa anche nella mentalità. Un portiere deve essere molto solido anche in testa”.

Il ruolo del portiere è cambiato: “Forse avete visto quando ho giocato io, e in un certo modo ho iniziato la moda che il portiere deve essere bravo anche coi piedi, un antecedente di Neuer. Anche Zeman, il nostro allenatore ai tempi della Roma, mi preferiva perché sapevo giocare con i piedi. A volte giocavo come un difensore, un portiere per me deve essere forte anche coi piedi. La fase di attacco inizia dal portiere“.