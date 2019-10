L'ex Roma Konsel: "Salisburgo fortissimo, pressa per 90'. E non ho mai visto uno come Haland"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex portiere austriaco anche della Roma, Michael Konsel, per parlare delle caratteristiche del Salisburgo: "Il Salisburgo pressa per 90 minuti, fisicamente sono fortissimi ma anche caratterialmente non mollano mai. Col Liverpool sono stati eccezionali nel secondo tempo. Minamino e Haland sono fortissimi, io non ho mai visto uno così forte a quell'età come Haland. In casa poi sono molto più forti rispetto a fuori. Fase difensiva? Non sono deboli, ma giocando molto offensivi ed in pressing possono prendere contropiedi".