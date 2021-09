L’ex Salernitana Bastrini esagera: "Ribery? Forse il miglior acquisto di tutto il mercato di A"

Nell'intervista rilasciata a TMW, il difensore Alessandro Bastrini - attualmente svincolato - ha parlato anche di una sua ex squadra, la Salernitana: "Salerno è una piazza da Serie A, lo stadio e la tifoseria sono da massima categoria. Tornare poi in A dopo tanti anni non è mai facile, si devono trovare il ritmo e i giocatori giusti, ma la piazza aiuta, giocare all' "Arechi" da avversari non è mai facile. Poi comunque è arrivato un campionato assoluto come Ribery, forse il miglior acquisto di tutto il mercato di Serie A visto che i campani sono anche neo promossa: credo che alla lunga potranno dire la loro e fare bene".