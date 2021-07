L’ex Saurini: “Ho sensazioni positive. Rosa di prim'ordine soprattutto se arriva Emerson"

Nel corso del TMW News è intervenuto Giampaolo Saurini (ex tecnico della Primavera dei partenopei) con cui abbiamo parlato del Napoli. "Ci sono buone sensazioni, al di là dell'infortunio di Demme. La squadra comunque si muove bene e la rosa è di prim'ordine, soprattutto se prendono un esterno sinistro come Emerson Palmieri".

Sulla Lazio, da ex biancoceleste, ha detto tra le altre cose: "Conosco molto bene Sarri e sento che potrebbe esserci l'ipotesi Callejon, un suo fedelissimo. Partirebbe avvantaggiato con le sue metodologie. E avendo io vissuto l'era Sarri al Napoli, so che Callejon era indispensabile, a lui non ha mai rinunciato".