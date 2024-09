L'ex Savini: "Politano? Gioca chi dà garanzie e lui sta rispondendo presente"

Mirko Savini, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Kisskissnapoli.it: “Mi aspettavo un Napoli diverso dopo il tracollo di Verona, Conte è stato bravo ad invertire la rotta. Ci sono giocatori che stanno dimostrando ciò che fecero con Spalletti, gente come Politano e Kvara che son tornati sul loro livello. Difesa a 4? In questo momento, guardando il Napoli mi vien da pensare che McTominay è fondamentale e l’idea di spostarsi a 4 è per inserirlo con Lobotka ed Anguissa. Lo scozzese spesso si avvicina a Lukaku, con Politano e Kvaratskhelia che si stanno rivelando quelli di due anni fa.

Così il Napoli ha trovato il giusto equilibrio, poi i risultati aiutano. L’entuasiasmo creato da Conte e la prima posizione in classifica fanno sì che l’ambiente si carichi. Con la difesa a 4 Conte ha trovato la quadra, poi magari a campionato in corso si proverà anche a cambiare. Politano? L’allenatore fa giocare chi durante la settimana gli dà garanzie e lui sta rispondendo presente. Sta facendo partite di qualità, ma è bravo anche nella fase di non possesso, è stato rivitalizzato da Conte e non en avevo dubbi. Certi giocatori dovevano solo fare ciò che sanno fare.

Raspadori? Giocatore generoso, ma ancche importante e si fa trovare sempre pronto. In questo modulo ci sta bene, ha caratteristiche diverse da MctOminay ma vicino a Lukaku ci sta benissimo, magari più a gara in corso. Lukaku è fondamentale, ma chi mi ha sorpreso è McTominay. Mi sorprende la pressione in avanti del Napoli, perchè spingere gente come Kvara a non fermarsi vuol dire che l’allenatore ha creato un giusto spirito. Olivera o Spinazzola? “Il Napoli non ha le coppe, ogni settimana è decisiva per scegliere il titolare. Spinazzola può avere continuità giocando una gara a settimana. Olivera sta facendo bene ed il fatto che ci sia concorrenza positiva è fondamentale per il gruppo. Spinazzola mi piace molto, Olivera sembra rigenerato rispetto all’anno scorso. Il bello di questo Napoli è che è competitivo in ogni settore, c’è scelta nei ruoli importanti”.