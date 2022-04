L’ex Sbrizzo su Malcuit: “Perché farlo giocare? Si vedeva che era scollegato mentalmente”

"Purtroppo si è trovato proprio nelle situazioni dei gol presi, soprattutto sul terzo".

© foto di ALBERTO LINGRIA

L'ex difensore azzurro Alessandro Sbrizzo è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Quanto sono importante operazioni come quella di Kvaratskhelia? Il Napoli ci ha abituato a queste operazioni già in passato, è riuscito ad ottenere calciatori ancora non al top che sono riusciti ad aumentare il loro valore tecnico ed economico. Per società come il Napoli era fondamentale ottenere la qualificazione in Champions, che permetterà di far respirare il club e permettere di prendere questo tipo di calciatori.

Le assenze di Koulibaly e Di Lorenzo hanno inciso a Empoli? Non credo che in quegli 8 minuti famosi sono state determinante le assenze di questi due giocatori. I sostituti hanno fatto una stagione positiva, purtroppo il calcio è cambiato tra regole nuove e nuovo modo di giocare le partite non finiscono mai. Ad esempio con i 5 cambi un allenatore anche sotto di due gol può sempre cercare di riprenderla. Il Napoli sopra di due gol si è un po’ rilassato, c’è stata prima l’infortunio di Meret e poi il patatrac sul terzo gol. Da una squadra come il Napoli non ci si aspetta questo improvviso black out, ma il bello del calcio è questo, basta vedere quello che è capitato all’Inter contro il Bologna. Contesto un po’ la scelta di far giocare Malcuit, che ha dimostrato di avere lacune, si vedeva che a Empoli era scollegato mentalmente. Purtroppo si è trovato proprio nelle situazioni dei gol presi, soprattutto sul terzo".