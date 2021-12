L'ex sindaco De Magistris: "Da Higuain a Sarri o Insigne, Napoli ha bisogno di un simbolo"

Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Insigne è un simbolo della città, della squadra. Credo che il Napoli abbia sempre avuto quest'anelito a raccogliersi attorno a un simbolo. Certe volte è andata bene, altre volte quelli che sembravano simboli si sono frantumati, come accaduto con Sarri e Higuain. Io spero che il Napoli ritrovi la voglia di lottare, più che i singoli. Trovo inaccettabili queste sconfitte in casa, qualcosa non va dal punto di vista psicologico".