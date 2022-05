L’ex Sosa: “Il Napoli arrivava dal pari col Verona, terzo posto di quest’anno è un ottimo risultato”

In occasione dell’Oscar Campano, premio dedicato a Pasquale D’Angelo, è intervenuto l’ex attaccante del Napoli Roberto ‘Il Pampa’ Sosa

In occasione dell’Oscar Campano, premio dedicato a Pasquale D’Angelo, è intervenuto l’ex attaccante del Napoli Roberto ‘Il Pampa’ Sosa: “Che voto alla stagione del Napoli? Merita un punteggio molto alto, non ci dimentichiamo quello che era successo l’anno scorso quando co fu il pareggio con il Verona. E’ facile dimenticare tutto in fretta e criticare, quindi secondo me il terzo posto è stato un buon risultato. Era l’obiettivo della società, dell’allenatore e dei giocatori. Poi se analizziamo quelle tre fatidiche partite Fiorentina, Roma ed Empoli c’è un po’ di rammarico. Ma tutto sommato per me è stata una stagione importantissima”.