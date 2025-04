L'ex vice di Conte: "Il Napoli ha fatto un acquisto che non mi sarei mai immaginato"

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Antonio Toma, vice di Conte all’Atalanta: “Inzaghi lo conosco bene perché abbiamo fatto tutto il percorso insieme a Coverciano, si è trovato l’oro in mano perché se ricordate, doveva allenare la Salernitana in B, poi alla Lazio un allenatore rifiutò e si è ritrovato ad allenare una big. Inzaghi non cambia mai, a differenza di Conte che invece cambia sempre. Lobotka deve giocare sempre perchè lui pensa anche quando il pallone ce l’hanno gli avversari, ma il centrocampo del Napoli non può prescindere da McTominay e Anguissa.

Occhio al Bologna che è in grande forma, non bisogna fargli arrivare la palla, il Napoli non deve farlo giocare il Bologna che gioca sempre rasoterra. Non è facile, stasera sarà una partita infuocata.

De Laurentiis con Conte ha fatto un acquisto importantissimo e non avrei mai immaginato che succedesse. Quando andammo a Bergamo all’Atalanta, avevamo sotto tantissime squadre, ma lui ha accettato l’Atalanta ultimo in classifica e quando mi chiamò per dirmi prendi l’aereo e vieni, pensavo fosse impazzito a prendere una squadra così. Al Napoli si prende sempre tutte le colpe, ma la rosa manca di alcuni elementi.

Frattesi gioca come McTominay, si inserisce ma non costruisce.

Conte il mercoledì fa forza e quando giochi la Champions non puoi farla! Avendo solo il campionato, può fare la settimana tipo ed infatti il Napoli è in forza. Quando ha steccato, però, devo dire che poi quelle partite non le ha analizzate bene perchè quando vinci e ci sono degli errori, devi lavorare sugli errori perchè poi li paghi nelle partite successive. Esiste una fase difensiva che si chiama davanti davanti e Antonio sta peccando un po ' in questa”.