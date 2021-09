L'ex Zanini: "La bravura del Napoli in questi anni è stata mantenere ossatura importante"

Nicola Zanini, ex Napoli e oggi allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Insigne è un calciatore intelligentissimo calcisticamente, inserito in un sistema di gioco che conosce alla perfezione. La qualità del Napoli in questi anni è stata mantenere un'ossatura importante. Sono convinto che quest'anno gli azzurri potranno togliersi delle grandi soddisfazioni".