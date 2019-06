L'idea di ADL alla riunione dell'ECA: "Europa League mortificante, ho dato un suggerimento sulla Champions"

Direttamente da Malta, dove ieri ed oggi s'è tenuta l'assemblea generale dell'ECA a cui ha presenziato insieme all'amministratore delegato Chiavelli e il vicepresidente Edo, Aurelio De Laurentiis ha parlato a TMW e si è soffermato sul calcio europeo in generale e la riforma delle coppe: "Oggi ho dato un altro suggerimento. Non dobbiamo dividere la Champions in fasi, sarebbe mortificante. Oggi servivano anche le media company, per capire quali partite interessino e quali no. Dobbiamo capire come riuscire a vendere bene il prodotto.



Chiamiamola tutta Champions League: ci sono cinque paesi che hanno un fatturato molto più alto di altre Nazioni e si possono permettere di comprare i giocatori più importanti. Per questo si crea uno sbilanciamento con coloro che hanno meno possibilità economiche. Facciamo due Champions League, una con Inghilterra, Italia, Spagna, Francia e Germania e un'altra con gli altri Paesi. Poi le prime cinque di entrambe si sfiderebbero e anche i più deboli potrebbero vincerla. Già fare la Champions e l'Europa League è mortificante per molte squadre"



