L'idea di Corbo: "Per ripartire si scelgano zone a basso rischio contagio con tutti in ritiro"

Antonio Corbo, editorialista de La Repubblica, è intervenuto in merito alla ripartenza del campionato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il calcio deve completare il campionato di Serie A perché deve recuperare i soldi dell'ultima rata dei diritti tv. Il calcio, però, sa di non essere inadempiente perché c'è un contratto blindato, così fa la parte di chi vuole giocare. Sky tergiversa, intanto non paga l'ultima rata. Se il calcio avesse veramente voglia di riprendere il campionato potrebbe farlo. Dovrebbe sacrificarsi fissando incontri a porte chiuse in un circuito virtuoso. Questo vuol dire che dovrebbe scegliere una zona a basso rischio contagio, fissando i ritiri in zone più o meno vicini, con stadi agibili e comodi, da raggiungere con 2 ore di pullman sanificati. I calciatori restano in ritiro, non rischiano il contagio e si va avanti".