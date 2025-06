“Juve gioca in modo poco chiaro”, da Torino replicano ad ADL: “Rosica delle nostre vittorie!”

Matteo Fantozzi, giornalista e opinionista televisivo di fede juventina, è intervenuto a TvPlay per commentare le recenti dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, rivolte ai bianconeri: "Le parole di De Laurentiis sulla Juventus non meritano risposta. Parole ridicole di uno che ha vinto due Scudetti in tre anni. L'accusa pesante è arrivata perché rosica delle vittorie della Juve”.

Queste le parole del presidente del Napoli in occasione della conferenza stampa di presentazione dei due ritiri estivi di Dimaro e Castel di Sangro: "I pronostici non si fanno, portano iella. Su Il Mattino stamattina c'era scritto che noi e la Juve siamo stati quelli che negli ultimi hanno raggiunto i massimi livelli con una certa costanza. Lei sa che la squadra del nord non ha giocato sempre in maniera chiara. Io vi assicuro che il Napoli ha sempre giocato in maniera chiara. Il mio è un modus vivendi".