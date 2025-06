Disastro Italia, Caressa durissimo: “La peggior partita degli ultimi 25 anni!”

Un disastro totale. L'Italia a Oslo è stata battuta 3-0 dalla Norvegia e ha praticamente compromesso il primo posto nel gruppo I, soprattutto la possibilità di accedere alla Coppa del Mondo senza passare dallo spettro dei play-off.

Il giornalista Sky Fabio Caressa, su Instagram ha detto la sua sulla pesante sconfitta degli azzurri: “E’ stata la peggiore partita della Nazionale, per me, degli ultimi 25 anni. Io ho visto tutte le partite della Nazionale dal 1974. Elemento fondamentale: le giovani generazioni si avvicinano al calcio proprio perchè vengono inserite in quel contesto meraviglioso dei grandi eventi. Perdere un altro Mondiale vuol dire perdere due generazioni possibili di tifosi, una parte almeno”.