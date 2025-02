L’idea di Milanese: “Con un acquisto da 50mln Neres sarebbe tornato in panchina”

Mauro Milanese, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Capisco l’amarezza per la partenza di Kvaratskhelia che non è stato sostituito, ma sotto il livello di equilibrio di spogliatoio un nuovo arrivo importante avrebbe potuto stoppare la crescita di Neres che oggi si sente importante.

Il sostituto di Kvaratskhelia è proprio Neres perchè ha fatto vedere un potenziale non del tutto espresso. Se fosse arrivato a Napoli un esterno da 50 mln magari Neres sarebbe tornato in panchina e questo mi sarebbe dispiaciuto. Oggi De Laurentiis ha ammortizzato le spese fatte in estate e poi non è detto che il Napoli si sia indebolito.

Corsa scudetto? Inter e Napoli sono due squadre diverse, il Napoli si compatta meglio ed è più pratico. L’Inter, anche quando è in vantaggio, non si accontenta e magari perde palla e pareggia partite già vinte. Però l’Inter ha più situazioni di gioco collaudate rispetto al Napoli, poi ha più calciatori bravi nelle palle inattive”.