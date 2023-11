L’idea di Moggi: “Ora è probabile che nessuno voglia venire a Napoli perchè c’è ADL”

Luciano Moggi, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Luciano Moggi, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Garcia è depotenziato e demotivato. Non è pensabile che in mancanza di Osimhen si tenga fuori anche Kvaratskhelia, quando c’è il georgiano giocano più sereni anche i suoi compagni. Forse Garcia pensava fosse una gara facile, ma l’Empoli corre tanto ed ha messo in difficoltà il Napoli. Ora non è più possibile tenere Garcia, ma andrebbero capite anche le cause del fallimento. Uno così demotivato non l’avevo mai visto.

Tudor? Per il momento del Napoli non c’è un profilo giusto. Bisognerebbe trovare un direttore generale che sapesse tenere da parte De Laurentiis, così come facevano Spalletti e Giuntoli. Il presidente era talmente affiatato con loro che non parlava più ed il Napoli ha vinto il campionato. Spalletti e Giuntoli son voluti andar via e qualcosa sotto c’è, la convivenza con De Laurentiis non è facile. Tudor come giocatore era bravo, come allenatore ha fatto discretamente. A Verona fece bene, anche ad Udine, poi ci furono screzi con la società così come a Marsiglia. Però fare l’allenatore a Napoli è particolare, il presidente deve far quadrare anche le cose sportive e non solo i conti. Deve prendere un allenatore senza depotenziarlo davanti ai calciatori. Magari se ne parla in una stanza, ma in privato. Poi servirebbe a Napoli un direttore capace, che abbia una certa personalità, per fare ciò che ha fatto Giuntoli. Conte non verrà a Napoli, ha deciso di stare fermo un anno. Ha rifiutato non solo il Napoli, ma tante offerte.

Corsa scudetto? La Juventus è solidissima in difesa, fa le ripartenze sia quando gioca in casa che fuori casa.

Garcia? Non posso dire se l’avrei scelto o meno, io avrei provato a trattenere sia Spalletti che Giuntoli. Ora è probabile che nessuno voglia venire a Napoli perchè c’è De Laurentiis, forse anche Conte ha fatto questo ragionamento. De Laurentiis è un grande imprenditore, ma ha il vizio di intromettersi nelle cose che riguardano l’area tecnica”.