L'incredibile mercato 2020, Pres. Lione: "Depay al Barça? Mi hanno detto che non hanno 30mln"

Fanno riflettere le parole di Jean-Michel Aulas, presidente dell'Olympique Lione, che ha commentato la notizia del De Telegraaf sul trasferimento di Memphis Depay al Barcellona per 30mln di euro da giorni definito ormai concluso. In realtà la crisi post-Covid ha colpito particolarmente il Barcellona per quanto riguarda i ricavi stadio-museo: "Memphis costerà al Barcellona 30 milioni di euro? Il presidente del Barça domenica scorsa mi ha detto che il suo club sta soffrendo molto a causa della crisi legata al Covid e che non ha quindi la possibilità di fare un'offerta", le parole diffuse su Twitter.