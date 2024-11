L'interista Biasin: "Scudetto? Il Napoli ha speso 137mln, ha Conte e non ha le Coppe"

Nel corso di Cronache di Spogliatoio, il giornalista vicino alle vicende interista Fabrizio Biasin ha parlato anche del Napoli e di un retroscena legato ad Antonio Conte che si propose per tornare all'Inter: "Forse nel passato neanche troppo remoto un tentativo per tornare, forse... Non ieri ma neanche troppo indietro, nella stagione delle 12 sconfitte quando Inzaghi rischiava grosso, secondo me lì un tentativo...

Scudetto? Le avversarie si sono avvicinate molto all'Inter. Rosa? L'Inter è ancora la squadra più forte, ma il Napoli con 137 milioni investiti, questo allenatore e questa condizione particolare della singola partita a settimana è fortissima. I 25 punti su 30 non stupiscono. Qualcuno dice miracolo, ma non credo. Sono stati bravissimi, però, soprattutto considerando che il Napoli non ha ancora raggiunto il potenziale e questa cosa preoccupa. Questo preoccupa: se sei al 70% e fai filotto, figurati quando riesce pure a ingranare".