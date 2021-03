L'interista Bonolis punge la Juve: "Ovvio, al gol di Gaich ho esultato!"

“Belotti e Gosens per aprire un ciclo”. Raggiunto da Tuttosport, Paolo Bonolis, noto tifoso interista, dice la sua sul futuro dei nerazzurri: “Il gol di Gaich? Ho esultato, ovvio. Ma finché l’aritmetica non dà certezze è tutto ancora aperto. Chi mi piace di più oggi? Barella. Ma anche l’ultimo Brozovic e il ritrovato Skriniar. Conte interista? Lo è sempre stato, almeno da quando ha firmato. È un professionista, non una banderuola”.