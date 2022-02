L'interista La Russa non ha dubbi: "Napoli è l'unica squadra forte quanto noi"

Il senatore Ignazio La Russa, grande tifoso dell'Inter, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Ho paura della partita di domani, il Napoli è l’unica squadra che considero forte come o più dell’Inter. Da bambino insieme all’Inter tifavo anche Catania. Spesso mi sono trovato nell’imbarazzo dello scontro diretto ma fortunatamente le due squadre hanno sempre lottato per obiettivi diversi.”

Il futuro del centro destra lo capiremo nel girone di ritorno che, oltre ad essere asimmetrico è anche un nuovo campionato. Io sono per il 100% di capienza degli stadi, anche quando entravano solo 5000 persone le ammassavano nello stesso posto. Domani finisce 1-1 con gol di Osimhen e Skriniar”.