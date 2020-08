L'intermediario Antonelli: "Non ho proposto Mykolenko. Senesi? Il Napoli lo segue"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Stefano Antonelli, intermediario di mercato: "Per quello che percepisco, il Napoli ha un progetto tecnico ben delineato e definito. Un progetto tecnico virtuoso, che risponderà alle esigenze di Gattuso. Vedremo Allan dove andrà, Milik dove andrà, Koulibaly se e dove andrà. Sono tre nomi che possono generare un mercato di altissimo livello. Mykolenko proposto al Napoli? Non lo sto proponendo da nessuna parte. Non va proposto, è un giocatore che si presenta da solo e che è già uno dei migliori in Europa nel suo ruolo. Gioca in un grandissimo club come la Dynamo Kiev e tutte le grandi società lo conoscono bene. Non ho mai parlato con il Napoli di lui, ma conosce Vitaliy benissimo".

SENESI E ALTRE OPERAZIONI - "Movimenti del Napoli in difesa? Se Koulibaly non parte, parliamo del nulla. Potrebbero confermare la difesa in blocco, con Luperto che resta un calciatore importante e che può rivelarsi prezioso nelle rotazioni. Anche se a Napoli, magari, hanno un'idea diversa su Sebastiano. Marcos Senesi ed il Napoli? L'attualità dice un'altra storia. Ho letto tante eresie in questi giorni. Marcos è uno di quei calciatori sempre visionati dai grandi club. Ed è normale che il Napoli, come tante altre società, lo apprezzi e lo segui".