L'invasore Mario "Il Falco" Ferri: “Ho Napoli nel cuore, spero possa vincere lo Scudetto”

A "1 Football Club", programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mario Ferri Il Falco, salito agli onori delle cronache nazionali per le sue invasioni di campo nelle partite più importanti e invasore di campo in Portogallo-Uruguay ai Mondiali di Qatar 2022.

All'interno degli impianti c'è aria condizionata? "È allucinante, hanno il vizio di abbassare tanto la temperatura. All'interno degli stadi, le persone indossavano vestiti molto pesanti, non capisco perché si continui ad abbassare la temperatura". Ronaldo è ancora all'altezza di giocare ad alti livelli? "Forse è Dio... ha un'età biologica di 27-28 anni. Ha vissuto un periodo complicato, non godeva della fiducia di nessuno. È un essere umano, se non hai fiducia, non rendi al 100%. Aveva contro l'intero ambiente dello United, il problema del calo è stato condizionato da questo momento. Ma è ancora lui, ma come anche Ibra. L'età biologica di questi campioni si è allungata".

Spiegazione dell'invasione? "È stata 'The last dance', ne ho fatte circa 15, soprattutto tanti anni fa nel biennio 2010-12. Volevo lanciare messaggi nei quali credevo tanto. Innanzitutto "Sava Ukraine", è fondamentale salvare questo paese. Appena iniziata la guerra, ero sul posto, è stato qualcosa di allucinante. Sento tante persone, alcune hanno deciso di rientrare, anche se la problematica persiste ancora in alcune zone. Altri messaggi erano correlati all'Iran, dove si verificano situazioni simili a quelle in Ucraina. Mi hanno scritto tanti iraniani, non si può credere a questa dittatura in vigore nel 2022. Sono persone le quali cercano esclusivamente la libertà, un diritto fondamentale, in quel regime è assolutamente negato".