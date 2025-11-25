Insigne torna su Inter-Juve del 2018: “La stavamo vedendo. Su Pjanic fu troppo evidente”
Lorenzo Insigne, ospite al Palapartenope del Tour di Viva El Futbol con Adani, Cassano e Ventola, è tornato a parlare dello scudetto perso nel 2018 dal suo Napoli: "Stavamo vedendo la partita insieme (si riferisce al famoso Inter-Juve del 2018)… Soprattutto l’espulsione di Pjanic, non farmi andare oltre, sono state cose davvero evidenti.
Sapete le dinamiche di un calciatore, sappiamo di essere professionisti e bisogna dare sempre il massimo, ma siamo anche persone. Era una cosa molto evidente e noi siamo scesi in campo un pochino così, dopo poi c’è stata anche l’espulsione di Koulibaly (in riferimento a Fiorentina-Napoli del giorno dopo)”…
