Rambaudi: "ADL e Conte si sono sentiti dopo Bologna e hanno fatto la scelta giusta"

L’ex giocatore Roberto Rambaudi è intervenuto ai microfoni della trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero: “Non esiste solo fare bene in fase di possesso, esiste anche la fase di non possesso, il Napoli ha saputo soffrire in una fase delicata della stagione, dopo Bologna. Vedo una squadra contiana”



De Laurentiis e Conte si sono sentiti post Bologna, l’allenatore ha annusato il pericolo e capisce se la squadra era piatta e quindi ha dovuto dare una scossa. Cosi si è distaccato un pò, ma è stato molto bravo subito”.

“Mettendo Di Lorenzo esterno di centrocampo perchè dà braccetto soffre. Condizione dettata dagli infortuni? Ci sono tanti infortuni e la domanda sulla preparazione si deve fare, o guardare cose come l’alimentazione o anche dove ci si allena, ci si deve fare due domande. Vedo la mano di Conte nel dare equilibrio a questa squadra, si costruisce con quei 3 barra cinque e poi quando rientreranno i giocatori forti magari Conte avrà più opzioni”.Sul Roma-Napoli: “Nonostante alleni la Roma per me Gasperini è straordinario. I 6 gol però sono casuali, in diverse occasioni Svilar è stato il migliore in campo e vedo questo dato di miglior difesa come casuale. Ogni grande squadra ha obiettivo di arrivare nelle prime 4 e arrivare a fare una buona Champions”.