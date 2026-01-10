La chiave tattica di Di Fusco: "Se l'Inter vorrà vincerla a tutti i costi, avrà scompensi..."

vedi letture

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Il 50% degli arbitri è scarso. Per arrivare a questo punto, vuol dire che sono scarsi. Il VAR va gestito, ma il regolamento mette in confusione gli arbitri. E credo che a breve ci sarà una novità e spero che possano inserire la chiamata per gli allenatori, almeno una per tempo. Io penso che più ci siano immagini, più si è capaci di decidere nel modo giusto. Ma al VAR devono esserci quelli bravi. Gli arbitri di oggi non capiscono le dinamiche del calcio.

Mercato? La questione del saldo zero non andrebbe attuata per le società che sono in attivo, perché subiscono un danno. De Laurentiis in questi anni ha avuto una gestione molto oculata. Se Neres non dovesse esserci, non sarebbe da escludere che Di Lorenzo possa alzarsi nei quattro di centrocampo e Politano in attacco. Lang non si sta prendendo troppe responsabilità, mi aspetto che sia più incisivo. Varie volte nell’uno contro uno non ha puntato.

Inter-Napoli? È fuori dubbio che l’Inter sia favorita per stato di forma e rosa a disposizione. Sarà importante non perderla. Spero che i nerazzurri vogliano vincere a tutti i costi, così da creare scompensi alla loro fase difensiva dove il Napoli potrebbe approfittare”.