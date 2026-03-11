Napoli da scudetto senza infortuni? Del Genio: "Esagerato, al massimo recuperavi 5 punti"

"Dire che il Napoli avrebbe vinto lo scudetto senza infortuni ed errori arbitrali è un po' eccessivo, perché i punti di distanza sono undici, non tre. E poi quelli che hanno giocato non hanno fatto male". Lo ha detto Paolo Del Genio a Canale 8 a Linea Calcio: "Certo, con la rosa al completo si poteva fare qualche punto in più, ma non sappiamo quanti. Undici punti però sono tanti.

Il Napoli forse ne meritava qualcuno in più anche con l'emergenza. Però, ripeto, non voglio esagerare. Magari aveva qualche punto in più e comunque era dietro l'Inter a sei punti, quindi come il Milan. E allora lo scudetto comunque non era a portata di mano ma certo qualche speranza, vedendo i due calendari, ancora c'era. Comunque non è mai stata una stagione da scudetti, non c'erano segnali nonostante le belle prove contro le big e quindi negli scontri diretti".