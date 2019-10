L.A. Galaxy, il tecnico: "Ibra a livello di Messi e Ronaldo. Lo svedese eleva il livello della squadra"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Guillermo Barros Schelotto, allenatore dei L.A. Galaxy. Queste le sue parole: "Nel 2001 vicino al Napoli? Sì e ricordo tutto! Era una domenica, mi dissero di andare in Uruguay perchè c’erano delle persone del Napoli con cui avrei dovuto firmare il contratto, ma poi mi richiamarono per dirmi che quelle persone che avrebbero dovuto aspettare me in Uruguay, erano andate in Brasile a prendere Edmundo. Peccato, sarebbe stato bellissimo giocare nella squadra di Maradona, per un argentino Napoli è un posto speciale.



Allenare il Napoli un giorno? Magari! Sarebbe bello potermi misurare con la piazza azzurra.



Ibrahimovic? Le condizioni di Ibrahimovic sono perfette, ha una mentalità ed una professionalità incredibile. E’ del livello di Messi e Ronaldo ed è chiaro che non ha più 20 anni, ma può giocare ancora ad altissimi livelli. Dell’ipotesi Napoli non ne abbiamo parlato perchè nelle ultime settimane eravamo focalizzati sul calcio giocato, ma in certi aspetti personali non entro perchè sono decisioni che attengono alle singole persone e non sta a me commentarle.



Ibra al Napoli? Con Ibra, il Napoli non sarebbe sicuro di vincere lo scudetto, ma lo svedese solo con la sua presenza eleva il livello della squadra, inevitabilmente".