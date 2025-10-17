La griglia di Panucci per lo scudetto: la posizione del Napoli

Christian Panucci, allenatore ed ex terzino di Roma, Milan, Inter e Real, ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, ecco le sue parole: "Allegri è stato bravo a entrare nella testa dei giocatori e la squadra sembra essere partita con il piede giusto. Ha un ottimo gruppo, va detto che fare peggio dello scorso anno era difficile. Titolo? Avendo solo il campionato, può fare qualcosa di buono. Ma a mio avviso sul lungo periodo e per duellare con le big serve un grande difensore di esperienza.

Chi è in pole nella mia griglia? Napoli e Inter; anche la Juventus, senza Bremer, perde molto a livello di compattezza difensiva. Se è un ostacolo il doppio impegno per Conte nonostante la rosa assai armonica per varietà e quantità? Solo noi italiani ci complichiamo la vita con questi discorsi. Ai miei tempi con il Milan giocavamo sempre gli stessi mercoledì e domenica. Mi pare che il Real e il Bayern fra campionato e coppa non si abbandonano a chissà quale turn over. Conte secondo me ha tutto per provare a rivincere lo scudetto e fare bella figura in Europa".