La griglia Scudetto di Costacurta: "Inter e Napoli in prima fila, dietro Milan e Juve"

"Per me in prima fila ci sono Inter e Napoli, dietro Milan e Juve, che può lottare per lo scudetto perché non ha le coppe. Queste sono per me le prime 4". Questa la griglia di partenza di Alessandro Billy Costacurta, ex difensore del Milan e attuale opinionista, intervenuto ai microfoni di Sky Sport.