La lettura di Calaiò: "La Roma starà rintanata dietro, mi auguro Conte faccia la partita"

Emanuele Calaiò, ex calciatore, ai microfoni di Sportitalia ha dato la sua lettura per il match di domani tra Napoli e Roma: "È una Roma con Ranieri sicuramente cambiata, è una Roma che, sai, quando si cambia allenatore una scossa mentale c'è sempre.

E quindi un Ranieri molto furbo ed esperto, vedremo una Roma tatticamente molto preparata e sicuramente con una voglia di rivalsa. Il Napoli deve ritornare a vincere in casa, dovrà fare la partita, quindi mi auguro che Conte faccia la partita, una pressione alta in avanti. Mi aspetto una Roma per come gioca 3-5-2 rintanata dietro pronta al contropiede, quindi una partita molto tirata".