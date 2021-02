La moviola di Bergonzi: "Poco da discutere, rigore netto! Cuadrado andava espulso"

Mauro Bergonzi, ex arbitro, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il rigore è sacrosanto, netto. E' stata correttissima la decisione di richiamare l'arbitro da parte del VAR. C'è poco da discutere, è così. Si potrebbe discutere al massimo se non fosse stato concesso. Questo tipo di rigori è già capitato in stagione, a Damsgaard ad esempio. Sono falli e i falli in area valgono il rigore. Cuadrado? L'entrata è molto brutta. Il piede a martello ad altezza polpaccio è rosso, così come è sempre successo a questo tipo di falli in questo campionato"