La moviola di Marelli: "C'erano due gialli al Napoli, ma ne mancano due anche alla Roma"

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’opinionista arbitrale Luca Marelli. Di seguito le sue parole: "Napoli-Roma? Massa ha arbitrato veramente male nel primo tempo e è stato bravo nel secondo tempo. Mancano quattro ammonizioni nel primo tempo, due per il Napoli e due per la Roma e sono tutti molto evidenti. La partita, però, non è stata facile!

Giornata storta per Massa? Ogni tanto mi sveglio la mattina mi metto davanti al computer a scrivere una lettera e non ci riesco. Purtroppo può capitare anche a chi ha grande esperienza di avere una giornata storta, anche agli arbitri! Risposta a Ranieri? È difficile per me e non voglio rispondergli. Lui è un signore di un'eleganza senza eguali. Non ha detto niente di che, solo che mancano alcuni cartellini per il Napoli ed ha ragione! Milan-Juventus? Non so come ho fatto a rimanere sveglio. I giocatori e l’arbitro in campo, però, non si annoiano mai poiché devo sempre stare attenti a ciò che succede. Non ci crederete ma è stata la partita per il commento tecnico e arbitrale più difficile della stagione. Devi stare sempre sul pezzo poiché non sai mai quello che può succedere in una partita del giornata!

Questo turno di campionato è andato bene, ci sono poche polemiche. Il mio ruolo è complicato poiché devo far capire alla gente che gli errori degli arbitri sono molti meno di quello che può sembrare. A volte vengono fatti passare degli errori dai tifosi episodi che non lo sono. Per questo motivo bisogna fare chiarezza! Il mio errore più grave? Sarei preoccupato se non sbagliassi mai. L’errore più grave è stato l’anno scorso in occasione Juventus-Milan quando dissi che non c’era un calcio di rigore per il Milan, ma a fine partita dissi che avevo sbagliato e che non era così!".