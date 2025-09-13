La moviola di Marelli: "Gol Fiorentina? C'era fallo, ma vi dico perché VAR non interviene"

Luca Marelli, ex arbitro ed oggi analista, è intervenuto ai microfoni di DAZN con la sua moviola del match Fiorentina-Napoli 1-3. Di seguito le sue dichiarazioni: "Sul rigore per il Napoli c'è stato un check molto prolungato, non credo sia dovuto alla posizione di Di Lorenzo che era regolare di almeno mezzo metro, ma forse a qualche malfunzionamento del SAOT. Comuzzo arriva molto in ritardo rispetto ad Anguissa, che protegge il pallone molto meglio e viene agganciato sulla gamba destra. Il calcio di rigore è molto evidente.

Il gol di Ranieri? Avevo detto in cronaca diretta che forse al VAR avevano valutato la spinta a una mano con poca intensità, ma in realtà non potevano proprio valutarlo. La spinta di Piccoli è avvenuta quando il pallone non era ancora in gioco, quindi il VAR non poteva proprio intervenire. È un po' un corto circuito, il VAR non poteva intervenire nonostante l'infrazione. In questi casi l'arbitro deve stare molto più attento".