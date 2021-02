La previsione di Capello: "Vi dico come finirà la situazione Messi-Barcellona..."

Fabio Capello ha parlato di Barcellona e PSG ai microfoni di Sky Sport, dopo il 4-1 rifilato dai parigini ai catalani: "Credo che Messi resterà al Barcellona, non credo che il Paris spenderà tutti questi soldi. Anzi, credo che spenderà per rinforzare ancora una squadra ancora molto forte. Poi Laporta è il favorito per la Presidenza del Barcellona, il rapporto con Messi è ottimo. Lasciare la città che adora, il mondo che lo adora, per andare a Parigi... Non vedo alcuna possibilità. E con Laporta penserà di costruire una squadra ora carente".