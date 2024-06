La previsione di Orsi: "Di Lorenzo resterà e diventerà più forte"

L'ex portiere Nando Orsi è intervenuto a Radio Marte

TuttoNapoli.net

L'ex portiere Nando Orsi è intervenuto a Radio Marte dopo l'ufficialità dell'arrivo di Conte al Napoli: “La strategia mercato di Conte? Il Napoli non è per nulla una squadra da buttare, escluso Kim era la squadra dell’anno scorso eccetto un paio di addii. Conte vorrà rivalutare la rosa e certamente rilancerà diversi azzurri. In difesa Rrahmani è da confermare, potrebbe esser recuperato Natan, con la conferma di Di Lorenzo e Mario Rui che è indicato per il gioco di Conte a meno che non si decida di prendere un’altra pedina in quella porzione di campo le fasce starebbero a posto.

Raspadori può giocare dietro la punta in un eventuale 3-5-1-1, col 3-4-3 gli esterni Kvara e Politano potranno dare il meglio di sé. Conte ama giocare sia con le ripartenze che con la riaggressione immediata, ha tante frecce al suo arco e tanti modi diversi di impostare il gioco, non ha ragione chi dice che il suo gioco non sia gradevole. Di Lorenzo? Ha quattro anni di contratto, con Conte potrà diventare un giocatore ancora più forte perché il mister fa un grande lavoro sugli esterni. Il capitano è un ragazzo intelligente, resterà e crescerà ancora”.