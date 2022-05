La profezia di Lippi: "La Juve sa come si giocano le finali"

Non porta fortuna ai bianconeri la profezia dell'ex tecnico della Juve Marcello Lippi sulle pagine di Tuttosport.

La Juventus va ko nella finale di Coppa Italia contro l'Inter. Non porta fortuna ai bianconeri la profezia dell'ex tecnico della Juve Marcello Lippi sulle pagine di Tuttosport: "Alla Juventus non c'è mai ansia o paura. Nella Juventus nessuno ha l'ansia. La Juventus è abituata a giocare le finali. Perciò non ci sono ansie in casa bianconera".