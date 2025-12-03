La proposta di Sarri: "Postazioni Var dalla parte opposta alle panchine"

"Propongo di mettere le postazioni Var dalla parte opposta delle panchine, l’arbitro non era tranquillo". Così Maurizio Sarri, ai microfoni di Sportmediaset, parla della sua proposta per le postazioni Var dopo le polemiche di Milan-Lazio: "Rivalsa contro il Milan? Di tutto abbiamo bisogno meno che di una partita nervosa. In questa stagione non abbiamo velleità di classifica in campionato,

Mi viene in mente un suggerimento: mettiamo le postazioni Var dalla parte opposta delle panchine. L’arbitro deve prendere delle decisioni in una tranquillità diversa da quella che ho visto" ha spiegato Sarri.