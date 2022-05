La proposta di Specchia: "Spalletti abitui Mario Rui a giocare da esterno offensivo"

Paolo Specchia, ex calciatore e noto allenatore, è intervenuto a Radio Marte durante “Marte Sport Live”

Paolo Specchia, ex calciatore e noto allenatore, è intervenuto a Radio Marte durante “Marte Sport Live”: “Barak e Deulofeu potrebbero andare bene. La sottopunta, abituata a dare una mano al centrocampo, ha caratteristiche più simili a quelle di Barak, mentre Deulofeu è più una seconda punta. Barak mi piace tanto, è fisico e molto alto.

Ghoulam è già da un paio d’anni che non giocava, avere di nuovo un terzino con Mario Rui può essere utile. Bisogna vedere se Olivera e Mario Rui possono coesistere. Spalletti deve abituare Mario Rui a fare un esterno alto offensivo, visto che il portoghese ha un bel piede.

Brekalo è esterno alto offensivo, rapido e bravo nel tiro. Anche lui difetta in centimetri e fisicità, ma è un grande giocatore. Secondo me, lascerà il Torino perché ha grandi aspirazioni. Mario Rui è molto duttile e dinamico, inoltre, è funzionale per diversi sistemi. Merita di giocare in questo Napoli. Zielinski, che è capace di colpi sublimi e poi sparisce senza dare contributi, da molto meno di Mario Rui”.