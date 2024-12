La provocazione di Caressa: "A gennaio vendo Kvara e compro altri 3 giocatori"

Il giornalista Fabio Caressa, tramite un video sul suo canale YouTube, ha ipotizzato le operazioni che farebbe nel mercato di gennaio per le squadre di Serie A: "Nel Napoli lascio andare Spinazzola perché voglio uno con caratteristiche diverse lì. Se voglio proprio fare due colpi clamorosi... Se non rinnova io vendo Kvaratskhelia, faccio un sacco di soldi e prendo altri tre giocatori. E vendo anche Raspadori perché secondo me in questo momento... Evidentemente sono giocatori su cui punta poco Antonio Conte, non Kvaratskhelia ovviamente ma Raspadori. Kvaratskhelia è una provocazione che vi faccio. Raspadori invece sicuramente lo cedo e compro un attaccante più simile a Lukaku, più simile alle sue caratteristiche".

