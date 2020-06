La senatrice Sbrollini: "Partite in chiaro e stadi riaperti, mercoledì ne parleremo con Spadafora"

Daniela Sbrollini, senatrice di Italia Viva, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Ci sarà una riunione mercoledì prossimo a Palazzo Chigi col il Ministro Spadafora e affronteremo diversi temi. Sicuramente, anche in vista del Consiglio Federale dell'8 giugno, se non dovessero riaprire parzialmente gli stadi e affronteremo anche questo tema, si parlerà anche delle partite in chiaro. Io riterrei giusto trasmettere almeno qualche partita in chiaro. Dobbiamo fare in modo che ci sia un giusto equilibrio per la ripresa in sicurezza".