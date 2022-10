La showgirl Saulino: “Andrei a cena con Kvara. Jorginho? Ho avuto una storia con lui. Vi racconto”

Paola Saulino, showgirl, è intervenuta nel corso di La Città del Pallone, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

Paola Saulino, showgirl, che qualche giorno fa ha fatto scoppiare un polverone per aver ammesso di aver avuto una storia con Jorginho, calciatore del Chelsea ed ex Napoli, è intervenuta nel corso di La Città del Pallone, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Kvaratskhelia? Ne sono innamorata, mi ricorda Giorgio Albertazzi perchè fa cose difficili e le fa sembrare semplicissime. Perchè son stata fuori dai social per un anno e mezzo? Per un ban di Instagram.

Jorginho e la compagna? Non ho scambiato alcuna battuta con lei. Io ho avuto una storia con Jorginho, ma non sapevo fosse di nuovo fidanzato con lei. Io e lei viviamo il mondo dei vip in maniera differente, non mi passerebbe mai per la testa di offendere un’altra donna. Non ho mai risposto a lei che mi ha scritto più volte, l’ho chiamata cornuta e lei mi ha minacciato chiamandomi anche puttana. Jorginho? Non ho influito io sui rigori che ha sbagliato con l’Italia (scherza ndr.). Vi dico una cosa, il procuratore di Jorginho lo incontrai in un locale e lui mi ha strattonata e mi ha spinto per allontanarmi dal ragazzo. E’ successo in un noto ristorante di Londra. Non è un criminale, non mi ha preso a calci, però non voglio che un atteggiamento simile venga sminuito. Mi ha letteralmente strattonato!

Se il Napoli vincesse lo scudetto? Sono molto scaramantica ed è presto per parlare di vittorie, ma sicuramente mi inventerò qualcosa perchè lo scudetto va celebrato.

Andrei a cena con chi? Con Kvaratskheila, il principino della Serie A. Incredibile sia stato pagato così poco, onore a De Laurentiis e a Giuntoli. Andrò all’Olimpico di Roma per vedere il Napoli contro i giallorossi”.