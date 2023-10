La signorilità di Garcia: "Ha subito troppe critiche frettolose? Non mi interessa..."

Nella conferenza stampa post-partita, Rudi Garcia è stato interrogato anche sulle critiche eccessive arrivate nei suoi confronti dopo poche partite.

Come un proverbio francese, bisogna fare girare sette volte la lingua prima di parlare? "Non mi interessa, mi interessa solo la squadra e i miei giocatori che danno tutto in campo. Complimenti anche ai nostri tifosi, a chi viene in trasferta e spende dei soldi. Noi siamo più forti con questo sostegno. Stanno vedendo un Napoli che gioca e vince, speriamo che continua questa cosa".