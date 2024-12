La tentazione di Dionigi: “Sostituirei Buongiorno con Di Lorenzo”

Davide Dionigi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Per un centravanti avere un supporto vicino è importante. Kvara tende a spaziare molto, ma Conte ha trovato una soluzione in più che è Neres. Conte doveva sistemare la difesa e l’ha fatto anche in poco tempo.

Assenza di Buongiorno? La mia tentazione è quella di mettere Di Lorenzo centrale, lui può far tutto. Potrebbe essere lui a permetterti di attaccare più alto perchè è molto rapido e sa anche impostare. Io sarei tentato dallo schierare lui al fianco di Rrahmani”.