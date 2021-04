Lady Dybala stufa di Torino: "Non c’è molto da fare, è piuttosto noiosa"

'Gente', magazine argentino ripropone le dichiarazioni di Oriana Sabatini, fidanzata di Paulo Dybala poco soddisfatta della vita che conduce a Torino, definita "piuttosto noiosa". Lady Dybala aveva spiegato come passa il tempo sia quando non c'è il calciatore della Juventus sia quando riescono a stare insieme: "Il fatto è che a Torino non c’è molto da fare. Non appena Paulo ha dei giorni liberi, andiamo da qualche parte, perché anche lui vuole fare molte cose. Anche se il programma migliore, almeno per me che non amo uscire così tanto, è Netflix con il delivery in camera".

Hobby preferiti? Prendo lezioni di boxe, cucino, leggo molto, mi godo la solitudine in giro, mi siedo al pianoforte e compongo un po’".