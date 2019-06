Lavori San Paolo, Ass. Borriello: "Impianto illuminazione migliore dello Stadium! Interverremo anche all'esterno"

Il nuovo San Paolo sta prendendo forma, i lavori proseguono a ritmo spedito. Per gli ultimi aggiornamenti Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "All'interno del San Paolo il colpo d'occhio sarà importante, sembrerà quasi di stare in uno stadio europeo, anche per l'impianto di illuminazione nuovo, i cascioni nuovi, i sediolini colorati e azzurri. I bagni sono ormai fatti, all'esterno c'è tanto da lavorare e lo faremo. Abbiamo avuto questa grande opportunità e l'abbiamo sfruttata fino alla fine, prendendo i fondi pubblici".

SECONDA FASE - "Scatterà una seconda fase dopo le Universiadi. Ci sarà un bando per vendere gli spazi vuoto, per coprire il traliccio con dei maxi-schermi che potranno dare qualche informazione ai tifosi o da utilizzare per le pubblicità. Ci sarà un sistema di videosorveglianza, tra i più efficienti in Italia. Abbiamo investito non pochi soldi per la pista d'atletica, che adesso è azzurra e molto bella. In futuro non so se sarà rimossa, ad ad oggi non la vedo una eventualità per i prossimi anni. L'impianto di illuminazione è completamente nuovo e migliore di quello dello Stadium di Torino, poiché più recente".