Lazio, Lazzari: "Napoli? Battere la capolista ci ha lasciato qualcosa di positivo"

© foto di www.imagephotoagency.it

L'esterno della Lazio, Manuel Lazzari, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel alla vigilia della sfida contro il Bologna, gara che potrebbe essere un crocevia importante nella corsa Champions: "Sappiamo che è una partita veramente difficile, contro una squadra che ha un rendimento importante negli ultimi mesi. Il Bologna in casa ha battuto l'Inter, dovremo essere pronti mentalmente e fisicamente per non fare una brutta figura".