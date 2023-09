Lazio, Provedel: "Tutti ci davano per sconfitti, invece c'è ancora la testa giusta"

Dopo il successo contro il Napoli, il portiere della Lazio Ivan Provedel ha parlato ai microfoni del canale ufficiale biancoceleste

Dopo il successo contro il Napoli, il portiere della Lazio Ivan Provedel ha parlato ai microfoni del canale ufficiale biancoceleste, esultando per la vittoria contro i campioni d'Italia in carica: "Speriamo di continuare così, voglio solo fare complimenti ai compagni. Grande partita, ci davano tutti per sconfitti, dimostra che stiamo lavorando con la testa giusta e che non ci siamo fatti abbattere da due risultati negativi. Non ho aspettative ma è quello per cui lavoriamo tutti, cerchiamo sempre di portare a casa punti. L'approccio è stato difficile poi abbiamo preso le misure, siamo stati bravi a segnare nelle occasioni".

Sulla partita.

"Qualcosa di positivo ci dà, non ci deve togliere nulla. Ci deve far capire che stavamo lavorando con la testa giusta, poi sono arrivati i risultati brutti. Noi lavoriamo, e non perché perdiamo e vinciamo dobbiamo cambiare mentalità".

Un pensiero sui due gol annullati.

"Così al volo no, se li hanno annullati andavano annullati, siamo stati bravi a non farci influenzare dal momento, poteva esserci un contraccolpo che non c'è stato".