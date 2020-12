Lazio, Tare a Sky: "Col Napoli chance per ritrovare lo spirito che in campionato è mancato..."

Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, a pochi minuti dal big match contro il Napoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Questa è una grande opportunità di cercare di fare una vittoria che può essere molto utile per lo spirito della squadra. In questa settimana ci siamo parlati tantissimo, insieme allo staff tecnico e la squadra, analizzando bene gli errori commessi finora. Speriamo di ripartire col piede giusto".

Questo confronto è risolutivo per appianare le divergenze? "Potrei dire anche i problemi che ci sono su infortuni e altre cose, ma sarebbero un alibi. Ora conta solo che la squadra torni a vincere e torni ad essere quella dell'anno scorso e della Champions League. Lo spirito dimostrato in Champions deve esserci anche in campionato. Questo è mancato alla squadra, c'è stato un dislivello tra campionato e Champions".

C'è la possibilità che Caicedo vada via? Si parla di Fiorentina. "Mi fa piacere questa domanda, così chiariamo una volta per sempre una situazione sentita negli ultimi giorni. Caicedo a fine stagione scorsa aveva un accordo con me e il presidente di prendere in considerazione un'offerta dal Qatar, per questo siamo intervenuti sul mercato e abbiamo preso Muriqi. Poi questa proposta non è stata più concreta e Caicedo è rimasto nonostante l'operazione Muriqi. Ne siamo felici perché è stato determinante. Ho letto che avrebbe avuto un colloquio con me per andare a giocare alla Fiorentina, invece non è mai accaduto. Né lui né noi abbiamo messo in discussione la sua posizione alla Lazio".